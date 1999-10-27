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Poster of Galapagos: The Enchanted Voyage
6.6
Kinoafisha Films Galapagos: The Enchanted Voyage
6.6

Galapagos: The Enchanted Voyage

, 1999
Galapagos: The Enchanted Voyage
USA / Documentary, Adventure / 18+
Poster of Galapagos: The Enchanted Voyage
6.6

Cast

Carole Baldwin
Self
Matías Espinoza
Self
Don Liberatore
Self
John E. McCosker
Self
David Pawson
Self
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Narrator
Director David Clark, Al Giddings
Writer David Clark, Barry Clark
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 40 minutes
Production year 1999
World premiere 27 October 1999
Release date
25 October 2005 Russia Киносфера 0+
2 November 1999 Australia
18 April 2024 Azerbaijan 0+
8 May 2000 Japan
25 October 2005 Kazakhstan
27 October 1999 USA
25 October 2005 Ukraine
Worldwide Gross $40,072,038
Production IMAX, IMAX, Mandalay Media Arts
Also known as
Galapagos, Galapagos 3D IMAX, Galapagos: Büyülü Yolculuk, Галапагосы, IMAX - Galapagos: The Enchanted Voyage 3D

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Listen to the
soundtrack Galapagos: The Enchanted Voyage
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