Cast
Cast and Crew
Director
David Clark, Al Giddings
Writer
David Clark, Barry Clark
Composer
Mark Isham
Film details
Country
USA
Runtime
40 minutes
Production year
1999
World premiere
27 October 1999
Release date
|25 October 2005
|Russia
| Киносфера
|0+
|2 November 1999
|Australia
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|18 April 2024
|Azerbaijan
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|0+
|8 May 2000
|Japan
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|25 October 2005
|Kazakhstan
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|27 October 1999
|USA
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|25 October 2005
|Ukraine
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Worldwide Gross
$40,072,038
Production
IMAX, IMAX, Mandalay Media Arts
Also known as
Galapagos, Galapagos 3D IMAX, Galapagos: Büyülü Yolculuk, Галапагосы, IMAX - Galapagos: The Enchanted Voyage 3D