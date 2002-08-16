Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Possession
6.3
Kinoafisha Films Possession
6.3

Possession

, 2002
Possession
USA, Great Britain / Romantic, Drama, Mystery / 18+
Poster of Possession
6.3

Synopsis

A pair of literary sleuths unearth the amorous secret of two Victorian poets only to find themselves falling under a passionate spell.

Cast

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Maud Bailey
Aaron Eckhart
Aaron Eckhart
Roland Michell
Jeremy Northam
Jeremy Northam
Randolph Henry Ash
Jennifer Ehle
Jennifer Ehle
Christabel LaMotte
Lena Headey
Lena Headey
Blanche Glover
Holly Aird
Ellen Ash
Toby Stephens
Toby Stephens
Fergus Wolfe
Trevor Eve
Trevor Eve
Cropper
Tom Hickey
Blackadder
Georgia Mackenzie
Paola
Director Neil LaBute
Writer A.S. Byatt, David Henry Hwang, Laura Jones, Neil LaBute
Composer Gabriel Yared
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2002
Online premiere 25 October 2002
World premiere 16 August 2002
Release date
16 August 2002 Russia 16+
28 November 2002 France 12
28 November 2002 Germany
25 October 2002 Great Britain
2 October 2002 Italy
16 August 2002 Kazakhstan
2 October 2002 USA
16 August 2002 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $14,815,898
Production Focus Features, Warner Bros., USA Films
Also known as
Possession, Posesión, Possessão, Aistra, Besættelse, Besessen, Kirg minevikust, Költői szerelem, Opętanie, Possession - Una storia romantica, Rakkauden riivaamat, Tutku, Ερωτικό μυστικό, Одержимість, Одержимость, Царството на спомените, 情诗百载牵, 抱擁（2002）, 无可救药爱上你, 無可救藥愛上你, 迷梦情缘

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.3 IMDb

Quotes

Christabel LaMotte I cannot let you burn me up, nor can I resist you. No mere human can stand in a fire and not be consumed.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Possession

In the Hand of Dante
In the Hand of Dante Drama
2025, Italy
5.0
The Shape of Things
The Shape of Things Comedy, Romantic, Drama
2003, USA / France / Great Britain
6.0
Bounce
Bounce Romantic, Drama
2000, USA
5.0
Your Friends & Neighbors
Your Friends & Neighbors Romantic, Comedy
1998, USA
6.0
Possession
Possession Horror, Thriller, Drama, Romantic
2008, USA
5.0
Grace Is Gone
Grace Is Gone Drama
2007, USA
6.0
Sylvia
Sylvia Drama, Biography, Romantic
2003, Great Britain
6.0
Head over Heels
Head over Heels Comedy, Romantic, Detective
2001, USA
5.0
Gun Shy
Gun Shy Romantic, Crime, Comedy
2000, USA
5.0
Proof of Life
Proof of Life Action, Thriller, Adventure, Drama
2000, USA
6.0
Things You Can Tell Just by Looking at Her
Things You Can Tell Just by Looking at Her Drama, Romantic
2000, USA
6.0
Sliding Doors
Sliding Doors Sci-Fi, Romantic, Comedy, Drama
1998, USA / Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more