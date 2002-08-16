Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2002
Online premiere
25 October 2002
World premiere
16 August 2002
Release date
|16 August 2002
|Russia
|
|16+
|28 November 2002
|France
|
|12
|28 November 2002
|Germany
|
|
|25 October 2002
|Great Britain
|
|
|2 October 2002
|Italy
|
|
|16 August 2002
|Kazakhstan
|
|
|2 October 2002
|USA
|
|
|16 August 2002
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$14,815,898
Production
Focus Features, Warner Bros., USA Films
Also known as
Possession, Posesión, Possessão, Aistra, Besættelse, Besessen, Kirg minevikust, Költői szerelem, Opętanie, Possession - Una storia romantica, Rakkauden riivaamat, Tutku, Ερωτικό μυστικό, Одержимість, Одержимость, Царството на спомените, 情诗百载牵, 抱擁（2002）, 无可救药爱上你, 無可救藥愛上你, 迷梦情缘