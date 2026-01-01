Menu
Maxim Stoyanov
Moscow, RU
RUS
Russian
Date of Birth
29 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero
Popular Films
7.7
Chernoe solnce
(2024)
7.5
Kak priruchit lisu
(2025)
7.5
Hoffman's Fairy Tales
(2022)
Filmography
28
Pirat
Detective, Comedy, Crime
2026, Russia
Psy i volki
Detective, Comedy
2026, Russia
Propavshiy
Thriller
2026, Russia
Zato
Crime, Thriller
2025, Russia
Dlinnyj protokol
Romantic
2025, Russia
Slepoy
Comedy
2025, Russia
U samogo morya
Drama, Romantic
2025, Russia
7.5
Kak priruchit lisu
Thriller, Crime, Detective
2025, Russia
7.3
Samozvanec
Action, Drama
2025, Russia
7.7
Chernoe solnce
Detective, Crime, Drama
2024, Russia
5.6
Na avtomate
Crime, Comedy
2024, Russia
6.9
Prishelets
Prishelets
Sci-Fi, Drama
2024, Russia
Watch trailer
7.3
Philately
Firefly
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Ya idu iskat
Drama, Comedy
2023, Russia
5.5
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller
2023, Russia/USA
6.8
Ira
Drama, Comedy
2023, Russia
3.6
Razezd
Razezd
Short, Comedy
2023, Russia
6.1
The Telki
Drama
2022, Russia
5
Lavstori
Lavstori
Comedy, Romantic, Adventure
2022, Russia
Watch trailer
6
Heads & Tails. The Movie
Орел и решка. Кино
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
5.8
Blondinka
Blondinka
Comedy, Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.8
Ryadom
Ryadom
Drama
2022, Russia
Watch trailer
7.5
Hoffman's Fairy Tales
Skazki Gofmana
Drama, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
5.1
Propavshaya
Drama, Thriller
2021, Russia
Show more
