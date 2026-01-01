Maxim Stoyanov

Menu
Date of Birth
29 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Chernoe solnce 7.7
Chernoe solnce (2024)
Kak priruchit lisu 7.5
Kak priruchit lisu (2025)
Hoffman's Fairy Tales 7.5
Hoffman's Fairy Tales (2022)

Filmography

Genre
Year
Pirat
Detective, Comedy, Crime 2026, Russia
Psy i volki
Detective, Comedy 2026, Russia
Propavshiy
Thriller 2026, Russia
Zato
Crime, Thriller 2025, Russia
Dlinnyj protokol
Romantic 2025, Russia
Slepoy
Comedy 2025, Russia
U samogo morya
Drama, Romantic 2025, Russia
Kak priruchit lisu 7.5
Thriller, Crime, Detective 2025, Russia
Samozvanec 7.3
Action, Drama 2025, Russia
Chernoe solnce 7.7
Detective, Crime, Drama 2024, Russia
Na avtomate 5.6
Crime, Comedy 2024, Russia
Prishelets 6.9
Sci-Fi, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Philately 7.3
Comedy, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Ya idu iskat
Drama, Comedy 2023, Russia
Merzlaya zemlya 5.5
Drama, Thriller 2023, Russia/USA
Ira 6.8
Drama, Comedy 2023, Russia
Razezd 3.6
Short, Comedy 2023, Russia
The Telki 6.1
Drama 2022, Russia
Lavstori 5
Comedy, Romantic, Adventure 2022, Russia
Watch trailer
Heads & Tails. The Movie 6
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Blondinka 5.8
Comedy, Drama 2022, Russia
Watch trailer
Ryadom 5.8
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Hoffman's Fairy Tales 7.5
Drama, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Propavshaya 5.1
Drama, Thriller 2021, Russia
Show more
