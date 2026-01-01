Menu
Aleksandra Makarskaya

Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Kombinat 'Nadezhda' (2013)
Ispravlenie i Nakazanie (2022)

Filmography

Genre
Year
Ispravlenie i Nakazanie 5.9
Ispravlenie i Nakazanie
Comedy 2022, Russia
Kombinat 'Nadezhda' 6.7
Kombinat 'Nadezhda' Kombinat 'Nadezhda'
Drama 2013, Russia
