Aleksandra Makarskaya
Aleksandra Makarskaya
Aleksandra Makarskaya
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.7
Kombinat 'Nadezhda'
(2013)
5.9
Ispravlenie i Nakazanie
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2022
2013
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
5.9
Ispravlenie i Nakazanie
Comedy
2022, Russia
6.7
Kombinat 'Nadezhda'
Kombinat 'Nadezhda'
Drama
2013, Russia
