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A Masked Ball
A Masked Ball
, 2013
A Masked Ball
Australia / Opera / 18+
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A Masked Ball
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Cast
Diego Torre
Gustavo
Tamar Iveri
Amelia
Jose Carbo
Count Anckarström
Taryn Fiebig
Oscar
Din Bassett
Andrew Brunsdon
Mariana Pentcheva
Ulrica
Director
Àlex Ollé
Cast and Crew
Film details
Country
Australia
Runtime
3 hours 0 minute
Production year
2013
Production
Opera Australia
Also known as
A Masked Ball
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