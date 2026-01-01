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Poster of A Masked Ball
A Masked Ball - Trailer
Kinoafisha Films A Masked Ball

A Masked Ball

, 2013
A Masked Ball
Australia / Opera / 18+
Trailers
Poster of A Masked Ball
A Masked Ball - Trailer
A Masked Ball  Trailer

Cast

Diego Torre
Gustavo
Tamar Iveri
Amelia
Jose Carbo
Count Anckarström
Taryn Fiebig
Oscar
Din Bassett
Andrew Brunsdon
Mariana Pentcheva
Ulrica
Director Àlex Ollé
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2013
Production Opera Australia
Also known as
A Masked Ball

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A Masked Ball - Trailer
A Masked Ball Trailer
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