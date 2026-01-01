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Poster of Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy
5.8
Kinoafisha Films Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy
5.8

Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy

, 1980
Cyborg 009 gekijô ban: chô ginga densetsu
Japan / Animation, Sci-Fi, Anime / 18+
Poster of Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy
5.8

Cast

Kaneta Kimotsuki
007
Kazuhiko Inoue
Kazuhiko Inoue
009
Kazuhiko Inoue
Kazuhiko Inoue
009
Kazuko Sugiyama
003
Kazuko Sugiyama
003
Fuyumi Shiraishi
001
Fuyumi Shiraishi
001
Keiichi Noda
002
Keiichi Noda
002
Keaton Yamada
004
Keaton Yamada
004
Banjô Ginga
005
Director Masayuki Akehi
Writer Shôtarô Ishinomori, Ryûzô Nakanishi
Composer Kôichi Sugiyama
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1980
World premiere 20 December 1980
Release date
20 December 1980 Japan
Production Toei Animation, Toei Doga
Also known as
Cyborg 009 gekijô ban: chô ginga densetsu, Cyborg 009: La leyenda de la supergalaxia, Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy, Agente espacial 009, Cyborg 009 - La leggenda della super galassia, Cyborg 009: A Lenda da Super Galáxia, Cyborg 009: Légende de la Super Galaxie, Defenders of the Vortex, Raumstation Cyborg 009/Gefährlicher Countdown für Cyborg 009, Super Galaxe, Киборг 009: Легенда Супергалактики, サイボーグ009 超銀河伝説, Gefährlicher Countdown für Cyborg 009, Cyborg 009, Cyborg 009 - Gefährlicher Countdown, Cyborg 009 Chou Ginga Densetsu

Cartoon rating

5.8
Rate 15 votes
6 IMDb
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Best Animated Films 
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