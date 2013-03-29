Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Himmatwala
1.8
Himmatwala - Trailer
Kinoafisha Films Himmatwala
1.8

Himmatwala

, 2013
Himmatwala
India / Comedy, Action / 18+
Trailers
Poster of Himmatwala
1.8
Himmatwala - Trailer
Himmatwala  Trailer

Synopsis

When a temple priest commits suicide after being dishonored by an evil landlord, his son returns to his native village on a mission of vengeance.

Cast

Ajay Devgn
Ajay Devgn
Ravi
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Bhatia
Rekha
Paresh Rawal
Narayan Das
Zarina Wahab
Savitri
Mahesh Manjrekar
Mahesh Manjrekar
Sher Singh
Adhyayan Suman
Shakti
Leena Jumani
Padma
Govardhan Asrani
Banwari T.C.
Anil Dhawan
Dharamurthy
Rajendra Gupta
Iqbal Chacha
Director Sajid Khan
Writer Farhad Samji, K. Raghavendra Rao, Sajid Khan, Sajid
Composer Sajid Ali, Wajid Ali, Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2013
World premiere 29 March 2013
Release date
29 March 2013 Canada
29 March 2013 India
29 March 2013 USA
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $8,644,563
Production Puja Entertainment (India), UTV Motion Pictures
Also known as
Himmatwala, Brave Man, Curajosul, Мужественный

Film rating

1.8
Rate 11 votes
1.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
Himmatwala - Trailer
Himmatwala Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Himmatwala
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more