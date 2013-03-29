Cast
Govardhan Asrani
Banwari T.C.
Rajendra Gupta
Iqbal Chacha
Cast and Crew
Director
Sajid Khan
Writer
Farhad Samji, K. Raghavendra Rao, Sajid Khan, Sajid
Composer
Sajid Ali, Wajid Ali, Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2013
World premiere
29 March 2013
Release date
|29 March 2013
|Canada
|
|
|29 March 2013
|India
|
|
|29 March 2013
|USA
|
|
Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$8,644,563
Production
Puja Entertainment (India), UTV Motion Pictures
Also known as
Himmatwala, Brave Man, Curajosul, Мужественный