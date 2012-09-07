Menu
Poster of The Pervert's Guide to Ideology
IMDb Rating: 7.6
The Pervert's Guide to Ideology

The Pervert's Guide to Ideology

The Pervert's Guide to Ideology 18+
Synopsis

Philosopher Slavoj Zizek examines the hidden themes and existential questions asked by world renowned films.
The Pervert's Guide to Ideology - trailer 1
The Pervert's Guide to Ideology  trailer 1
Country Great Britain / Ireland
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2012
World premiere 7 September 2012
Release date
25 April 2013 Russia Organic Films, Utopia Pictures 16+
25 April 2013 Belarus
7 September 2012 Canada
4 October 2013 Great Britain
15 November 2012 Greece
4 October 2013 Ireland
30 January 2014 Italy
8 October 2016 Japan
25 April 2013 Kazakhstan
6 December 2013 Poland
27 November 2014 Portugal
14 October 2013 Spain
1 November 2013 USA
25 April 2013 Ukraine
Worldwide Gross $214,313
Production P Guide Productions, Blinder Films, British Film Institute (BFI)
Also known as
The Pervert's Guide to Ideology, Guía ideológica para pervertidos, The Pervert's Guide, Guida perversa all'ideologia, O Guia de Ideologia do Depravado, O Guia Pervertido da Ideologia, Perverdi sissejuhatus ideoloogiasse, Perverznjakov vodič kroz ideologiju, Perwersyjny przewodnik po ideologiach, Zizek ja elokuvan kätketty ideologia, Zizek och filmens dolda ideologi, Οδηγός ιδεολογίας για διεστραμμένους, Киногид извращенца: Идеология, スラヴォイ・ジジェクの倒錯的映画ガイド2 倒錯的イデオロギー・ガイド
Director
Sophie Fiennes
Cast
Slavoj Zizek
Cast and Crew
Film rating

6.2
10 votes
7.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Film Trailers
The Pervert's Guide to Ideology - trailer 1
The Pervert's Guide to Ideology Trailer 1
The Pervert's Guide to Ideology - trailer 2
The Pervert's Guide to Ideology Trailer 2
All Top Trailers on Our Channel
