Poster of This Ain't California
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
This Ain't California

This Ain't California

This Ain't California 18+
Country Germany
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2012
Online premiere 1 October 2019
World premiere 12 February 2012
Release date
17 August 2012 Austria
12 September 2013 Denmark
26 August 2015 France
15 August 2012 Germany
6 December 2013 Great Britain
12 April 2013 USA
Worldwide Gross $119,925
Production Neue Heimat Filmproduktion, ARTE, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Also known as
This Ain't California, Derrière le mur, la Californie, Le skate made in RDA, To nie Kalifornia, Тут вам не Калифорния, 这不是加州
Director
Marten Persiel
Cast
David Nathan
Bill Clinton
Žaneta Fuchsová
Kai Hillebrand
Erich Honecker
Cast and Crew
7.3
7.3 IMDb
