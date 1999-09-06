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Poster of Diamonds
5.4
Kinoafisha Films Diamonds
5.4

Diamonds

, 1999
Diamonds
USA, Germany / Comedy, Detective / 18+
Poster of Diamonds
5.4

Synopsis

Mystery about an ex-prizefighter who embarks on a journey to find 13 missing diamonds.

Cast

Kirk Douglas
Kirk Douglas
Harry Agensky
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Lance Agensky
Corbin Allred
Michael Agensky
Kurt Fuller
Kurt Fuller
Moses Agensky
Jenny McCarthy
Jenny McCarthy
Sugar
Mariah O'Brien
Tiffany
June Chadwick
Roseanne Agensky
Lauren Bacall
Lauren Bacall
Sin-Dee
Lee Tergesen
Lee Tergesen
Border Guard
Val Bisoglio
Tarzan
Director John Asher
Writer Allan Aaron Katz
Composer Joel Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1999
World premiere 6 September 1999
Release date
6 September 1999 Russia 12+
6 September 1999 Kazakhstan
10 December 1999 USA
6 September 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $88,428
Production Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Total Film Group
Also known as
Diamonds, Diamantes, Brylanty, Der Gauner mit dem Diamantenherz, Diamante, Diamonds - Hart wie Diamant, Em Busca dos Diamantes, Gyémántok, La Magie des diamants, Sundowning, Бриллианты

Film rating

5.4
Rate 12 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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