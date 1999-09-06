Film details
Country
USA / Germany
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
1999
World premiere
6 September 1999
Release date
|6 September 1999
|Russia
|
|12+
|6 September 1999
|Kazakhstan
|
|
|10 December 1999
|USA
|
|
|6 September 1999
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$88,428
Production
Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Total Film Group
Also known as
Diamonds, Diamantes, Brylanty, Der Gauner mit dem Diamantenherz, Diamante, Diamonds - Hart wie Diamant, Em Busca dos Diamantes, Gyémántok, La Magie des diamants, Sundowning, Бриллианты