The Barber
The Barber
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Canada / Great Britain
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2001
World premiere
31 December 2002
Release date
|31 December 2002
|Russia
|
|16+
|31 December 2002
|Kazakhstan
|
|
|31 December 2002
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$1,000,000
Production
Prophecy Entertainment, Remstar Distribution, Studio Eight Productions
Also known as
The Barber, El barbero, El filo de la navaja, Le barbier, O Barbeiro, Pitkä pimeä talvi, The Barber - Das Geheimnis von Revelstoke, Бръснарят, Цирюльник