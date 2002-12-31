Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Barber
Poster of The Barber
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Barber

The Barber

The Barber 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A weary town faces a long, dark winter.
Country Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2001
World premiere 31 December 2002
Release date
31 December 2002 Russia 16+
31 December 2002 Kazakhstan
31 December 2002 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Production Prophecy Entertainment, Remstar Distribution, Studio Eight Productions
Also known as
The Barber, El barbero, El filo de la navaja, Le barbier, O Barbeiro, Pitkä pimeä talvi, The Barber - Das Geheimnis von Revelstoke, Бръснарят, Цирюльник
Director
Michael Bafaro
Cast
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Jeremy Ratchford
Garwin Sanford
Brenda James
Paul Jarrett
Cast and Crew
Similar films for The Barber
Death Race 2050 3.8
Death Race 2050 (2017)
Suing the Devil 4.1
Suing the Devil (2011)
31 5.4
31 (2016)

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more