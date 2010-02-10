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Poster of Dumas
6.6
Dumas - Trailer
Kinoafisha Films Dumas
6.6

Dumas

, 2010
L'autre Dumas
France / History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Dumas
6.6
Dumas - Trailer
Dumas  Trailer

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Alexandre Dumas
Benoit Poelvoorde
Benoit Poelvoorde
Auguste Maquet
Dominique Blanc
Céleste Scriwaneck
Melanie Thierry
Melanie Thierry
Charlotte Desrives
Catherine Mouchet
Catherine Mouchet
Caroline Maquet
Philippe Magnan
François Guizot, le président du conseil
Jean-Christophe Bouvet
Jean-Christophe Bouvet
M. Bocquin
Florence Pernel
Ida Ferrier Dumas
Michel Duchaussoy
Sous-préfet Crémieux
Roger Dumas
M. de Saint Omer
Director Safy Nebbou
Writer Cyril Gely, Safy Nebbou, Eric Rouquette, Gilles Taurand
Composer Hugues Tabar-Nouval
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2010
World premiere 10 February 2010
Release date
10 February 2010 France
18 February 2010 Germany
Worldwide Gross $1,507,205
Production Film Oblige, Union Générale Cinématographique (UGC), K2
Also known as
L'autre Dumas, Dumas, Kirjutanud Dumas, Signé Dumas, The Other Dumas, Ο άλλος Δουμάς, Другият Дюма, Другой Дюма

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.3 IMDb

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