Cast
Florence Pernel
Ida Ferrier Dumas
Roger Dumas
M. de Saint Omer
Cast and Crew
Writer
Cyril Gely, Safy Nebbou, Eric Rouquette, Gilles Taurand
Composer
Hugues Tabar-Nouval
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2010
World premiere
10 February 2010
Release date
|10 February 2010
|France
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|18 February 2010
|Germany
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Worldwide Gross
$1,507,205
Production
Film Oblige, Union Générale Cinématographique (UGC), K2
Also known as
L'autre Dumas, Dumas, Kirjutanud Dumas, Signé Dumas, The Other Dumas, Ο άλλος Δουμάς, Другият Дюма, Другой Дюма