Poster of Grave Encounters 2
5.9 IMDb Rating: 5.1
Kinoafisha Films Grave Encounters 2

Grave Encounters 2

Grave Encounters 2 18+
Synopsis

A film student who is obsessed with the movie Grave Encounters sets out with his friends to visit the psychiatric hospital depicted in the original film.
Country Canada / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2012
Online premiere 20 February 2018
World premiere 12 October 2012
Release date
10 January 2013 Russia Top Film Distribution 18+
10 January 2013 Belarus
24 September 2013 Germany
4 February 2013 Great Britain
10 January 2013 Kazakhstan
12 October 2012 USA
10 January 2013 Ukraine
Budget $1,400,000
Worldwide Gross $1,552,486
Production Death Awaits Cinema, Twin Engine Films, Pink Buffalo Films
Also known as
Grave Encounters 2, Fenómeno siniestro 2, Đối Đầu Quỷ Dữ 2, Encuentros paranormales 2, ESP² - Fenomeni paranormali, Fenómenos Paranormais 2, Fenômenos Paranormais 2, Fenómenos Paranormales 2, Kohtumised kummitustega 2, Susreti sa mrtvima 2, Искатели могил 2, Шукачі могил 2, グレイヴ・エンカウンターズ2, 預見亡靈2
Director
John Poliquin
Cast
Sean Rogerson
Sean Rogerson
Reese Alexander
Stephanie Bennett
Richard Harmon
Richard Harmon
Howie Lai
Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Quotes
Lance Preston He opened a gateway, you know? Friedkin did. He took the real world and the spirit world and he mashed them together.
Stills
