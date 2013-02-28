Menu
Russian
Poster of Devil's Pass
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Devil's Pass

Devil's Pass

The Dyatlov pass incident 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of 5 students go the location of the infamous "dyatlov pass incident", to make a documentary but things take a turn for the worse to reveal the secrets as to what happened there.
Devil's Pass - russian teaser
Devil's Pass  russian teaser
Country Russia / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
Online premiere 30 October 2015
World premiere 28 February 2013
Release date
28 February 2013 Russia Двадцатый Век Фокс, A Company 18+
23 August 2013 Australia R18+
28 February 2013 Belarus
23 December 2013 Germany 16
22 August 2013 Great Britain 15
10 August 2013 Japan
28 February 2013 Kazakhstan
23 August 2013 USA R
28 February 2013 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $5,217,347
Production AR Films, Future Films, Non-Stop Productions
Also known as
The Dyatlov Pass Incident, Devil's Pass, El paso del diablo, O Mistério da Passagem da Morte, Diatlovo pereja: dingusi ekspedicija, Djatlovi kuru intsident, Događaj na Vražjem prijevoju, Dyaltovl Indecte, Halálhegy: A Gyatlov-rejtély, Il Passo del Diavolo, Il Passo del Diavolo - Devil's Pass, L'Incident du Col de Dyatlov, Mật Mã Dyatlov, Şeytan Geçidi, Tragedia na przełęczy Diatłowa, Trecatoarea Diavolului, Untitled Renny Harlin Project, Záhada Hory mrtvých, Záhada Hory mŕtvych, Перевал Дъявола, Таемниця перевалу Дятлова, Тайна перевала Дятлова, ディアトロフ・インシデント, 詭山
Director
Renny Harlin
Renny Harlin
Cast
Gemma Atkinson
Richard Reid
Holly Goss
Ryan Howley
Luke Albright
Cast and Crew
Film rating

6.3
46 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2948
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 07/02/2013 - 19:52:42):по мотивам

Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на… Read more…
Lika_L 2 April 2015, 12:51
На мой взгляд, эту жуткую историю нужно было бы снимать в стиле документального кино, а не банального ужастика. Пусть даже, приняв в качестве версии… Read more…
Film Trailers All trailers
Devil's Pass - russian teaser
Devil's Pass Russian teaser
Devil's Pass - trailer с закадровым переводом
Devil's Pass Trailer с закадровым переводом
Stills
