The Dyatlov Pass Incident, Devil's Pass, El paso del diablo, O Mistério da Passagem da Morte, Diatlovo pereja: dingusi ekspedicija, Djatlovi kuru intsident, Događaj na Vražjem prijevoju, Dyaltovl Indecte, Halálhegy: A Gyatlov-rejtély, Il Passo del Diavolo, Il Passo del Diavolo - Devil's Pass, L'Incident du Col de Dyatlov, Mật Mã Dyatlov, Şeytan Geçidi, Tragedia na przełęczy Diatłowa, Trecatoarea Diavolului, Untitled Renny Harlin Project, Záhada Hory mrtvých, Záhada Hory mŕtvych, Перевал Дъявола, Таемниця перевалу Дятлова, Тайна перевала Дятлова, ディアトロフ・インシデント, 詭山
Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на… Read more…