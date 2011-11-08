Cast
Cast and Crew
Director
Ingibjörg Birgisdóttir, Orri Jonsson, Kristín Björk Kristjánsdóttir
Writer
Kristín Björk Kristjánsdóttir
Composer
Sigridur Nielsdottir
Animated film details
Country
Denmark / Iceland
Runtime
1 hour 5 minutes
Production year
2011
World premiere
8 November 2011
Production
Killit Films, Republik Film Productions
Also known as
Amma Lo-Fi, Grandma Lo-Fi, Babcia Lo-fi, Grandma Lo-Fi: The Basement Tapes of Sigridur Nielsdottir, Grandma Lo-fi: The Basement Tapes of Sigrídur Níelsdóttir