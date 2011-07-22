Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Autoerotic
4.5
Autoerotic - Trailer
Kinoafisha Films Autoerotic
4.5

Autoerotic

, 2011
Autoerotic
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Autoerotic
4.5
Autoerotic - Trailer
Autoerotic  Trailer

Synopsis

Follow four interconnected Chicago couples as they explore the boundaries of self-pleasure and sexual exploration.

Cast

Josephine Decker
Josephine Decker
Lane Hughes
Frank V. Ross
Joe Swanberg
Kris Williams
Amy Seimetz
Amy Seimetz
Megan Mercier
Kate Lyn Sheil
Chris Hilleke
Kris Swanberg
Kris Swanberg
Rosemary Plain
Director Joe Swanberg, Adam Wingard
Writer Simon Barrett, Joe Swanberg, Adam Wingard
Composer Lane Hughes
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 2011
World premiere 22 July 2011
Release date
22 July 2011 Russia 18+
22 July 2011 Kazakhstan
22 July 2011 USA
22 July 2011 Ukraine
Also known as
Autoerotic, Автоэротика

Film rating

4.5
Rate 15 votes
4.4 IMDb

Film Trailers

All trailers
Autoerotic - Trailer
Autoerotic Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Autoerotic

Stars at Noon
Stars at Noon Drama, Thriller, Romantic
2022, France
5.0
Ammonite
Ammonite Drama, Romantic
2019, Great Britain
6.0
Queen of Hearts
Queen of Hearts Drama
2018, Denmark / Sweden
6.0
The Double Lover
The Double Lover Thriller, Drama
2017, France
6.0
Intimacy
Intimacy Drama, Romantic
2001, Great Britain / Germany / Spain
6.0
Digging for Fire
Digging for Fire Drama
2015, USA
5.0
Hannah Takes the Stairs
Hannah Takes the Stairs Drama
2007, USA
5.0
LOL
LOL Drama, Comedy
2006, USA
5.0
The Joneses
The Joneses Drama
2009, USA
6.0
Happy Christmas
Happy Christmas Comedy, Drama
2014, USA
5.0
I Believe in Unicorns
I Believe in Unicorns Drama
2014, USA
6.0
Lucky Them
Lucky Them Drama
2013, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more