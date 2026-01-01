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Poster of Green Grass of Wyoming
6.1
Kinoafisha Films Green Grass of Wyoming
6.1

Green Grass of Wyoming

, 1948
Green Grass of Wyoming
USA / Western, Drama, Family / 18+
Poster of Green Grass of Wyoming
6.1

Cast

Peggy Cummins
Carey Greenway
Charles Coburn
Charles Coburn
Beaver Greenway
Robert Arthur Jr.
Robert Arthur Jr.
Ken McLaughlin
Lloyd Nolan
Rob McLaughlin
Burl Ives
Gus
Geraldine Wall
Nell McLaughlin
Robert Adler
Joe, Wrangler
Richard Garrick
Charlie - Old-Timer
Herbert Heywood
Storekeeper Mort Johnson
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Charles Tannen
Will Wright
Jake Willis
Director Martin Berkeley
Writer Martin Berkeley, Mary O'Hara
Composer Cyril J. Mockridge
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1948
World premiere 3 June 1948
Release date
3 June 1948 USA
Budget $2,000,000
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Green Grass of Wyoming, Los verdes pastos de Wyoming, Alma Selvagem, Åskmolnet och juvelen, De grønne vidders land, Grønne gressganger, I verdi pascoli del Wyoming, Iarba verde din Wyoming, Las verdes praderas de Wyoming, Los verdes prados, Os Prados Verdes, Travkongen, Ukkospilvi, Vadiler hakimi, Verdes Campos de Wyoming, Зеленая трава Вайоминга, ワイオミングの緑草

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6 IMDb
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