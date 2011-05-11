Film details
Country
France / Belgium
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2011
Online premiere
29 June 2012
World premiere
11 May 2011
Release date
|15 December 2011
|Russia
| Premium Film
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|15 December 2011
|Belarus
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|28 September 2021
|Belgium
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|11 May 2011
|France
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|6 September 2012
|Germany
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|0
|15 December 2011
|Kazakhstan
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|23 February 2012
|USA
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|15 December 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$129,818
Production
MK2 Productions, Courage Mon Amour, France 3 Cinéma
Also known as
La fée, The Fairy, A Fada, A tündér, aşk Perisi, Czarodziejka, Den goda fen, Die Fee, Feen, I neraida, Nàng Tiên, Víla, Zâna, Фея, Феята, 페어리, 愛上仙女的男人, 雲端求愛記, La fee, 仙女