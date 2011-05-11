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Poster of The Fairy
6.3
The Fairy - Trailer
Kinoafisha Films The Fairy
6.3

The Fairy

, 2011
La fee
France, Belgium / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Fairy
6.3
The Fairy - Trailer
The Fairy  Trailer

Synopsis

A hotel clerk searches all over Le Havre for the fairy who made two of his three wishes come true before disappearing.

Cast

Dominique Abel
Dominique Abel
Dom
Fiona Gordon
Fiona Gordon
Fiona, la fée
Bruno Romy
Le patron de l'Amour Flou
Philippe Martz
John, l'Anglais
Lenny Martz
Jimmy
Vladimir Zongo
Le premier clandestin
Destiné M'Bikula Mayemba
Le deuxième clandestin
Willson Goma
Le troisième clandestin
Didier Armbruster
L'homme volant
Anaïs Lemarchand
La chanteuse
Director Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
Writer Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
Cast and Crew

Film details

Country France / Belgium
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2011
Online premiere 29 June 2012
World premiere 11 May 2011
Release date
15 December 2011 Russia Premium Film
15 December 2011 Belarus
28 September 2021 Belgium
11 May 2011 France
6 September 2012 Germany 0
15 December 2011 Kazakhstan
23 February 2012 USA
15 December 2011 Ukraine
Worldwide Gross $129,818
Production MK2 Productions, Courage Mon Amour, France 3 Cinéma
Also known as
La fée, The Fairy, A Fada, A tündér, aşk Perisi, Czarodziejka, Den goda fen, Die Fee, Feen, I neraida, Nàng Tiên, Víla, Zâna, Фея, Феята, 페어리, 愛上仙女的男人, 雲端求愛記, La fee, 仙女

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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