6.8 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films Cartagena

Cartagena

L'homme de chevet 18+
Country France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2009
World premiere 18 November 2009
Release date
18 November 2009 France
27 April 2011 Germany
20 December 2009 USA
Budget €3,000,000
Worldwide Gross $1,549,367
Production Cine Nomine, Thelma Films, Arte France Cinéma
Also known as
L'homme de chevet, Cartagena, Картахена, Cartagena - Zwischen Liebe und Tod, Kartachena. Prikaustyta prie lovos, Percussions, Przyjaciel u boku, Καρθαγένη, Прикованная к постели, 枕边的男人
Director
Alain Monne
Cast
Sophie Marceau
Sophie Marceau
Christopher Lambert
Christopher Lambert
Margarita Rosa de Francisco
Rodolfo De Souza
6.8
6.7 IMDb
