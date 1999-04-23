Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lost & Found
Poster of Lost & Found
Рейтинги
5.1 IMDb Rating: 5.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Lost & Found

Lost & Found

Lost & Found 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1999
Online premiere 27 April 2000
World premiere 23 April 1999
Release date
23 April 1999 Russia 12+
23 April 1999 Kazakhstan
23 April 1999 USA
23 April 1999 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $6,552,255
Production Alcon Entertainment, Dinamo Entertainment
Also known as
Lost & Found, Une fille qui a du chien, A veszett kutya, Achados & Perdidos, Achados E Perdidos, Algo que perder, Get the Dog - Verrückt nach Liebe, Izgubljeno & nađeno, Koiruuksia kerrakseen, Kur pamesi, ten ir rasi, Kutyába se veszlek, Lempeä ja lemmikkejä, Lila, Objetos perdidos, Perdido & encontrado, Perdido y encontrado, Perdu et retrouvé, Pierdut si regasit, Stous dyo o... tritos den horei, Zagubione znalezione, Който търси-намира, Счастливая пропажа, ライラ/フレンチKISSをあなたと
Director
Jeff Pollack
Cast
Sophie Marceau
Sophie Marceau
David Spade
David Spade
Ever Carradine
Stephanie Chang
Neal MacMillan
Cast and Crew
Similar films for Lost & Found
Pacific Palisades 3.6
Pacific Palisades (1990)
Trivial 4.9
Trivial (2007)
The Big Bounce 5.3
The Big Bounce (2004)
Screwed 5.8
Screwed (2000)
Mystery, Alaska 6.7
Mystery, Alaska (1999)
Fathers' Day 5.3
Fathers' Day (1997)
Marquise 5.9
Marquise (1997)
Black Sheep 6.2
Black Sheep (1996)
Happiness Never Comes Alone 6.8
Happiness Never Comes Alone (2012)
Joe Dirt 2: Beautiful Loser 4.2
Joe Dirt 2: Beautiful Loser (2015)
L'Étudiante 6.5
L'Étudiante (1988)
The Do-Over 5.7
The Do-Over (2016)

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more