Country USA

Runtime 1 hour 35 minutes

Production year 1999

Online premiere 27 April 2000

World premiere 23 April 1999

MPAA PG-13

Budget $30,000,000

Worldwide Gross $6,552,255

Production Alcon Entertainment, Dinamo Entertainment

Also known as

Lost & Found, Une fille qui a du chien, A veszett kutya, Achados & Perdidos, Achados E Perdidos, Algo que perder, Get the Dog - Verrückt nach Liebe, Izgubljeno & nađeno, Koiruuksia kerrakseen, Kur pamesi, ten ir rasi, Kutyába se veszlek, Lempeä ja lemmikkejä, Lila, Objetos perdidos, Perdido & encontrado, Perdido y encontrado, Perdu et retrouvé, Pierdut si regasit, Stous dyo o... tritos den horei, Zagubione znalezione, Който търси-намира, Счастливая пропажа, ライラ/フレンチKISSをあなたと