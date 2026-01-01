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Poster of The Life of Chikuzan
6.3
Kinoafisha Films The Life of Chikuzan
6.3

The Life of Chikuzan

, 1977
Chikuzan hitori tabi
Japan / Drama / 18+
Poster of The Life of Chikuzan
6.3

Cast

Ryūzō Hayashi
Chikuzan Takahashi
Nobuko Otowa
Toyo, Mother
Mitsuko Baishō
Fuji, Chikuzan's 2nd wife
Dai Kanai
Atsuko Kawaguchi
Chikuzan Takahashi
Self
Taiji Tonoyama
Sakubei
Hideo Kanze
Tokura Jutaro
Takuzo Kawatani
Senta the thief
Kei Satō
Narita Unchiku
Rokkô Toura
Hikoichi the candy seller
Hōsei Komatsu
Goto Komaemon
Director Kaneto Shindo
Writer Kaneto Shindo
Composer Hikaru Hayashi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1977
World premiere 17 March 1977
Release date
17 March 1977 Japan
Production Jean Jean Company Ltd., Kindai Eiga Kyokai
Also known as
Chikuzan hitori tabi, The Life of Chikuzan, Aus dem Leben Chikuzans, Życie Chikuzana, 竹山ひとり旅

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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