ProductionKyivska Kinofabryka, Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU)
Also known as
Shkurnyk, The Self-Seeker, Шкурник, A Familiar Face, Cwaniak, Cwianiaczek, L'arriviste, L'opportunista, Oportunista, Знайоме обличчя, Знакомое лицо, Shmyguiev’s Adventures, Story of an Everyman, Tsybala, Історія одного обивателя, The Slick One, Пригоди Шмигуєва, Цибала
Film rating
7.0
Rate15 votes
7IMDb
Updated 6 May 2025
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