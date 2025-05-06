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7.0
Kinoafisha Films The Self Seeker
7.0

The Self Seeker

, 1929
Shkurnyk
USSR / Adventure / 18+
7.0

Cast

Ivan Sadovskiy
Apollon Z. Shmyguev 'Shkurnik'
Luka Lyashenko
Head of Partisans
Dora Feller-Spikovskaya
Commissar
Dmitriy Kapka
Dimitry Kaka
Colonel
S. Vlasenko
Chief of bootlegging check-point
Director Nikolai Shpikovsky
Writer Vadim Okhrimenko, Boris Rozenzvejg, Nikolai Shpikovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1929
World premiere 11 November 1929
Release date
11 November 1929 USSR
Production Kyivska Kinofabryka, Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU)
Also known as
Shkurnyk, The Self-Seeker, Шкурник, A Familiar Face, Cwaniak, Cwianiaczek, L'arriviste, L'opportunista, Oportunista, Знайоме обличчя, Знакомое лицо, Shmyguiev’s Adventures, Story of an Everyman, Tsybala, Історія одного обивателя, The Slick One, Пригоди Шмигуєва, Цибала

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb
Updated 6 May 2025
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