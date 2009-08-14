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Poster of Nothing Personal
6.9
Kinoafisha Films Nothing Personal
6.9

Nothing Personal

, 2009
Nothing Personal
Netherlands, Ireland / Drama / 18+
Poster of Nothing Personal
6.9

Cast

Stephen Rea
Stephen Rea
Martin
Lotte Verbeek
Lotte Verbeek
You
Ann Marie Horan
Mother Pocknick
Tom Charlfa
Father Picknick
Fintan Halpenny
Elder Son Picknick
Sean McRonnel
Younger Son Picknick
Paul Ronan
Man in Car
Fiona Kelly
Female Bartender
Aindrias De Staic
Fiddle Player
Petey Madigan
Accordeon Player
Director Urszula Antoniak
Writer Urszula Antoniak
Composer Ethan Rose
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands / Ireland
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2009
Online premiere 19 August 2010
World premiere 14 August 2009
Release date
14 August 2009 Eswatini
8 July 2010 Germany 6
8 July 2010 Spain
18 November 2010 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $973,377
Production Rinkel Film, Family Affair Films, Fastnet Films
Also known as
Nothing Personal, Nada personal, Nada Pessoal, Nekā personīga, Nic osebnega, Nic osobistego, Özel Hayatlar, Semmit magamról, Τίποτα το προσωπικό, Ничего личного, Нищо лично, 与个人无关

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.9 IMDb
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