Film details
Country
Netherlands / Ireland
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2009
Online premiere
19 August 2010
World premiere
14 August 2009
Release date
|14 August 2009
|Eswatini
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|8 July 2010
|Germany
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|6
|8 July 2010
|Spain
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|18 November 2010
|USA
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MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$973,377
Production
Rinkel Film, Family Affair Films, Fastnet Films
Also known as
Nothing Personal, Nada personal, Nada Pessoal, Nekā personīga, Nic osebnega, Nic osobistego, Özel Hayatlar, Semmit magamról, Τίποτα το προσωπικό, Ничего личного, Нищо лично, 与个人无关