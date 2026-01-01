Menu
7.7 IMDb Rating: 7.9
Miracle on 34th Street

Miracle on 34th Street

Miracle on 34th Street 18+
Synopsis

When a nice old man who claims to be Santa Claus is institutionalized as insane, a young lawyer decides to defend him by arguing in court that he is the real thing.
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1947
World premiere 4 June 1947
Release date
1 October 1947 Argentina
21 November 1947 Australia
16 December 1949 Austria AA
1 January 1948 Brazil
8 December 1994 Czechia
17 November 1948 France
26 August 1949 Germany
12 December 1947 Great Britain
14 December 1948 Italy
30 November 1948 Japan PG12
10 December 1947 Mexico
15 December 1947 Sweden
11 June 1947 USA
Worldwide Gross $4,023
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Miracle on 34th Street, De ilusión también se vive, Čudo u 34. ulici, Das Wunder von Manhattan, Le miracle de la 34ème rue, Milagro en la calle 34, Miraklet på Manhattan, The Big Heart, 34街的奇蹟, Brīnums 34. ielā, Christmas Miracle on 34th Street, Csoda a 34. utcában, Cud na 34. ulicy, Čudež na 34. ulici, De Ilusão Também se Vive, Det hände i New York, Điều Kỳ Diệu Trên Phố 34, Het wonder der 34ste straat, Het wonder van de 34e straat, Ihme 34. kadulla, Il miracolo della 34ª strada, It's Only Human, Le Miracle sur la 34ème rue, Men så kom posten, Milagre na Rua 34, Miracle de la 34e rue, Miracolo nella 34a Strada, Miracolul din Strada 34, Miraklet i New York, Miraklet på 34:e gatan, Susanin kääntymys, To thavma tis 34is odou, Zázrak na 34 ulici, Zázrak v New Yorku, Θαύμα στο Μανχάταν, Το θαύμα της 34ης οδού, Диво на 34-й вулиці, Чyдо на 34-й улице, Чудо на 34-й улице, Чудо у 34. улици/Čudo u 34. ulici, 三十四丁目の奇蹟（1947）
Director
George Seaton
George Seaton
Cast
Maureen O'Hara
Maureen O'Hara
John Payne
John Payne
Edmund Gwenn
Edmund Gwenn
Gene Lockhart
Gene Lockhart
Natalie Wood
Natalie Wood
Cast and Crew
