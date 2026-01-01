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Poster of Anchors Aweigh
7.4
Kinoafisha Films Anchors Aweigh
7.4

Anchors Aweigh

, 1945
Anchors Aweigh
USA / Romantic, Comedy, Musical / 18+
Poster of Anchors Aweigh
7.4

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Clarence Doolittle
Kathryn Grayson
Susan Abbott
Gene Kelly
Joseph Brady
Josep Iturbi Bàguena
José Iturbi
Dean Stockwell
Donald Martin
Pamela Britton
Girl from Brooklyn
Rags Ragland
Police Sergeant
Billy Gilbert
Cafe Manager
Henry O'Neill
Adm. Hammond
Carlos Ramírez
Carlos
Director George Sidney, Joseph Barbera, William Hanna
Writer Isobel Lennart, Natalie Marcin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1945
World premiere 19 July 1945
Release date
16 April 1949 Austria 12
13 August 1945 Brazil
4 January 1951 Germany
1 January 1949 Italy
5 June 1953 Japan G
8 April 1947 Portugal
13 August 1945 Sweden 15
13 August 1945 USA
Worldwide Gross $2,556
Production Loew's
Also known as
Anchors Aweigh, Leven anclas, Escale à Hollywood, Urlaub in Hollywood, Canta che ti passa, Dizi sidra, Due marinai e una ragazza, Gönül Kimi Severse, Horgonyt fel!, Kalifornische Nächte, Kotwica w dół, Kotwica w górę!, Laulaen maihin, Levando anclas, Licht het anker, Marujos do Amor, Orlov i Hollywood, Paixão de Marinheiro, Podnieść kotwicę!, Ridicati ancora!, Säg det med sång, To gaster går i land, Vira tis agyres, Zu leicht verliebt, Βίρα τις άγκυρες (1945), Вдигай котва, Підняти якорі, Поднять якоря, 起锚, 錨を上げて, 银汉双星

Film rating

7.4
Rate 21 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1127 In the Romantic genre  147 In the Comedy genre  245 In the Musical genre  50 In films of USA  691 In films of 1945  4
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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