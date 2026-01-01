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Poster of Situation Hopeless... But Not Serious
6.0
Kinoafisha Films Situation Hopeless... But Not Serious
6.0

Situation Hopeless... But Not Serious

, 1965
Situation Hopeless... But Not Serious
USA / War, Comedy / 18+
Poster of Situation Hopeless... But Not Serious
6.0

Cast

Alec Guinness
Wilhelm Frick
Mike Connors
Sgt. Lucky Finder
Paul Dahlke
Herr Neusel
Robert Redford
Robert Redford
Captain Hank Wilson
Frank Wolff
Quartermaster Master Sergeant
Anita Höfer
Edeltraud
Mady Rahl
Lissie
Elisabeth von Molo
Wanda
John Briley
Sergeant
Carola Regnier
Senta
Director Gottfried Reinhardt
Writer Robert Shaw, Silvia Reinhardt, Jan Lustig
Composer Harold Byrns
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1965
World premiere 13 October 1965
Release date
13 October 1965 USA
Production Paramount Pictures, Castle
Also known as
Situation Hopeless -- But Not Serious, Lage hoffnungslos - aber nicht ernst, Situation désespérée... mais pas sérieuse, A helyzet reménytelen, de komolytalan, Metaxy sovarou kai asteiou, Situação Crítica Porém Jeitosa, Situação desesperada... mas não grave, Situación desesperada pero no grave, Situación desesperada, pero menos, Situasjonen er håpløs, men ikke alvorlig, Situaţia e fără speranţă -- dar nu e serioasă, Situatie hopeloos... maar niet ernstig!, Situation désespérée... mais pas sérieuse!, Situation hoffnungslos, aber nicht ernst, Situationen håbløs, men ikke alvorlig, Situationen hopplös - men ej allvarlig, Situazione disperata ma non seria, Sytuacja beznadziejna, ale nie bez wyjścia, Sytuacja beznadziejna... ale niezbyt poważna, Tilanne toivoton mutta ei vakava, 戦場はどこだ!

Film rating

6.0
Rate 13 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
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