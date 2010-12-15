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Poster of A Cat in Paris
6.9
A Cat in Paris - Trailer
Kinoafisha Films A Cat in Paris
6.9

A Cat in Paris

, 2010
Une vie de chat
France / Crime, Mystery, Animation / 18+
Trailers
Poster of A Cat in Paris
6.9
A Cat in Paris - Trailer
A Cat in Paris  Trailer

Synopsis

In Paris, a cat who lives a secret life as a cat burglar's aide must come to the rescue of Zoe, the little girl he lives with, after she falls into a gangster's clutches.

Cast

Dominique Blanc
Jeanne
Bruno Salomone
Bruno Salomone
Nico
Jean Benguigui
Victor Costa
Bernadette Lafont
Bernadette Lafont
Claudine
Oriane Zani
Zoé
Bernard Bouillon
Lucas
Jacques Ramade
Monsieur Bébé
Jean-Pierre Yvars
Monsieur Hulot
Patrick Ridremont
Patrick Ridremont
Monsieur Grenouille
Patrick Descamps
Patrick Descamps
Monsieur Patate
Director Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol
Writer Jacques-Rémy Girerd, Alain Gagnol
Composer Serge Besset
Cast and Crew

Animated film details

Country France
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2010
Online premiere 6 April 2012
World premiere 15 December 2010
Release date
8 April 2011 Australia
10 February 2012 Estonia
15 December 2010 France
18 December 2014 Italy
15 December 2010 Netherlands
16 December 2011 Sweden 7
30 May 2012 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $2,082,071
Production Folimage, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Digit Anima
Also known as
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Cartoon rating

6.9
Rate 13 votes
6.9 IMDb
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A Cat in Paris - Trailer
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