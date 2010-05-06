Country
France / Argentina / South Korea / Chile
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2010
Online premiere
23 September 2010
World premiere
6 May 2010
Release date
|6 May 2010
|Argentina
|
|
|3 December 2010
|Brazil
|
|
|2 February 2011
|France
|
|
|24 October 2010
|Great Britain
|
|
|11 February 2011
|USA
|
|
Worldwide Gross
$4,120,012
Production
Matanza Cine, Finecut, Patagonik Film Group
Also known as
Carancho, Abutre, Abutres, Akbaba, Carancho - Abutres, ER秃鷹, Lešinar, The Vulture, Το αρπαχτικό, Каранчо, ハゲ鷹と女医, 險愛勿近