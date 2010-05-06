Menu
6.8 IMDb Rating: 6.8
Kinoafisha Films Carancho

Carancho

Carancho 18+
Country France / Argentina / South Korea / Chile
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2010
Online premiere 23 September 2010
World premiere 6 May 2010
Release date
6 May 2010 Argentina
3 December 2010 Brazil
2 February 2011 France
24 October 2010 Great Britain
11 February 2011 USA
Worldwide Gross $4,120,012
Production Matanza Cine, Finecut, Patagonik Film Group
Also known as
Carancho, Abutre, Abutres, Akbaba, Carancho - Abutres, ER秃鷹, Lešinar, The Vulture, Το αρπαχτικό, Каранчо, ハゲ鷹と女医, 險愛勿近
Director
Pablo Trapero
Cast
Ricardo Darín
Ricardo Darín
Martina Gusmán
Carlos Weber
José Luis Arias
Loren Acuña
Similar films for Carancho
The Clan 6.7
The Clan (2016)
Kóblic 6.3
Kóblic (2016)
Nine Queens 7.9
Nine Queens (2000)
Heroic Losers 7.2
Heroic Losers (2019)
Las grietas de Jara 5.8
Las grietas de Jara (2018)
An Unexpected Love 6.6
An Unexpected Love (2018)
The Liberator 6.7
The Liberator (2013)
White Elephant 6.5
White Elephant (2012)
Lion's Den 7.0
Lion's Den (2008)
A Boyfriend for My Wife 5.9
A Boyfriend for My Wife (2008)
XXY 7.0
XXY (2007)
Son of the Bride 7.8
Son of the Bride (2001)

Film rating

6.8
Rate 16 votes
6.8 IMDb
