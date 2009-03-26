Menu
Poster of Princess Lillifee
1 poster
Kinoafisha Films Princess Lillifee

Princess Lillifee

Prinzessin Lillifee 18+
Princess Lillifee - trailer
Princess Lillifee  trailer
Country Germany
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2009
World premiere 26 March 2009
Release date
22 March 2013 Denmark
26 March 2009 Germany
25 September 2009 USA
Worldwide Gross $7,836,005
Production Beta Film, Caligari Film- und Fernsehproduktions, Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF)
Also known as
Prinzessin Lillifee, Princess Lillifee, Prinses Lillifee, A Princesa Lillifee, Ha'feya Lilly ve'had ha'keren, Lilian hercegkisasszony és a kis egyszarvú, Lily, la princesa fada, Lily, la princesa hada, Prigipissa Lillifee, Prinsessa Lillifee, Prinsessan Lillifee, Prinsesse Lillefe, Принцеса Лилифее
Director
Ansgar Niebuhr
Alan Simpson
Cast and Crew

Cartoon rating

4.5
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Princess Lillifee - trailer
Princess Lillifee Trailer
