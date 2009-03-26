Princess Lillifee
Prinzessin Lillifee
Country
Germany
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2009
World premiere
26 March 2009
Release date
|22 March 2013
|Denmark
|
|
|26 March 2009
|Germany
|
|
|25 September 2009
|USA
|
|
Worldwide Gross
$7,836,005
Production
Beta Film, Caligari Film- und Fernsehproduktions, Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF)
Also known as
Prinzessin Lillifee, Princess Lillifee, Prinses Lillifee, A Princesa Lillifee, Ha'feya Lilly ve'had ha'keren, Lilian hercegkisasszony és a kis egyszarvú, Lily, la princesa fada, Lily, la princesa hada, Prigipissa Lillifee, Prinsessa Lillifee, Prinsessan Lillifee, Prinsesse Lillefe, Принцеса Лилифее