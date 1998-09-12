Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Simple Plan
Poster of A Simple Plan
Poster of A Simple Plan
Poster of A Simple Plan
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.5
Rate
4 posters
Kinoafisha Films A Simple Plan

A Simple Plan

Simple Plan 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When three blue collar acquaintances come across millions of dollars in lost cash they make a plan to keep their find from the authorities but find complications and mistrust weaving its way into their plan.
Country Germany / USA / France / Japan / Great Britain
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1998
World premiere 12 September 1998
Release date
18 March 1999 Argentina +13
25 February 1999 Australia
7 April 1999 Belgium
27 August 1999 Brazil 12
4 January 2002 Bulgaria
11 June 1999 Denmark
12 March 1999 Finland K-16
24 March 1999 France
7 March 2000 Germany
21 May 1999 Great Britain
21 December 1998 Greece
2 September 1999 Hong Kong IIB
10 December 1999 Iceland
21 May 1999 Ireland 18
28 May 1999 Italy T
18 September 1999 Japan R18+
15 July 1999 Malaysia
18 February 1999 Netherlands
17 June 1999 New Zealand M
19 March 1999 Norway 15
25 May 2000 Peru
14 July 1999 Philippines
30 April 1999 Poland 16
4 June 1999 Portugal M/16
22 April 1999 Singapore PG
23 April 1999 South Africa 13
4 December 1999 South Korea 18
30 April 1999 Spain
16 April 1999 Sweden 15
19 February 1999 Switzerland 16
10 September 1999 Turkey
11 December 1998 USA
17 November 2001 Venezuela
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $16,316,273
Production Mutual Film Company, Savoy Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC)
Also known as
A Simple Plan, El plan, Ein einfacher Plan, En enkel plan, Jednoduchý plán, Jednostavan plan, Un plan simple, A Thousand Miles, Basit Bir Plan, En simpel plan, Ena aplo shedio, Joka leikkiin ryhtyy, Kế Hoạch Đơn Giản, Lihtne plaan, O Plano, Paprastas planas, Preprost načrt, Prostoy plan, Prosty plan, Soldi sporchi, Szimpla ügy, Um Plano Simples, Un plan sencillo, Un plan simplu, Ένα απλό σχέδιο, План без грешка, Простий план, Простой план, シンプル・プラン, 絕地計劃
Director
Sam Raimi
Sam Raimi
Cast
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Bill Paxton
Bill Paxton
Bridget Fonda
Bridget Fonda
Gary Cole
Gary Cole
Cast and Crew
Similar films for A Simple Plan
The Gift 6.9
The Gift (2000)
Frailty 7.2
Frailty (2001)
Monster's Ball 7.0
Monster's Ball (2001)
Sling Blade 8.0
Sling Blade (1995)
For Love of the Game 6.8
For Love of the Game (1999)
Schemers 5.6
Schemers (2019)
Transsiberian 6.9
Transsiberian (2008)
Before the Devil Knows You're Dead 7.1
Before the Devil Knows You're Dead (2007)
The Cooler 6.1
The Cooler (2003)
The Man Who Wasn't There 8.0
The Man Who Wasn't There (2001)
The Limey 6.8
The Limey (1999)
Arlington Road 7.2
Arlington Road (1998)
Film in Collections
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[Hank talks to the FBI agent about their stories to the police]
Neil Baxter Looks like we're both gonna have an awful lot of explaining to do.
Hank Mitchell Just me.
[Hank shoots the gun into Baxter's head]
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more