6.6 IMDb Rating: 6.7
Damage

Damage

Damage 18+
Synopsis

A member of Parliament falls passionately in love with his son's fiancée despite the dangers of discovery.
Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1992
Online premiere 1 January 2016
World premiere 2 December 1992
Release date
9 December 1992 Russia 18+
29 July 1993 Czechia 15+
2 December 1992 Denmark 15
2 December 1992 France
5 February 1993 Great Britain
9 December 1992 Kazakhstan
16 June 1994 Netherlands
1 November 2012 South Korea
2 December 1992 Sweden 15
2 December 1992 USA
9 December 1992 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $7,532,911
Production Nouvelles Éditions de Films (NEF), Skreba Films, StudioCanal
Also known as
Damage, Obsesión, Fatale, 烈火情人, Begär, Besatt, Blinde obsessie, Ferida, Herida, Il danno, Misbrugt, Ölesiye, Perdas e Danos, Posadnutosť, Posedlost, Pozuda, Relações Proibidas, Saatuslik, Skaza, Sramota, Una vez en la vida, Végzet, Verhängnis, Μοιραίο πάθος, Вреда, Збиток, Ущерб, ダメージ
Director
Louis Malle
Louis Malle
Cast
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Miranda Richardson
Miranda Richardson
Ian Bannen
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
