Poster of Damage
Poster of Damage
5.7 IMDb Rating: 5.7
2 posters
Damage

Damage

Damage 18+
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2009
Online premiere 15 May 2011
World premiere 5 October 2009
Release date
13 December 2009 Australia
8 October 2010 South Africa
24 October 2011 South Korea
10 September 2011 Spain
5 October 2009 USA
MPAA R
Budget $4,000,000
Production Nasser Group, North, Insight Film Studios, NGN Fighter Productions
Also known as
Damage, El daño, Agonas horis eleos, Cơn Cuồng Nộ, Damage - Der Schmerz hat einen neuen Namen, Dommages, Kahju, Lezúzva, Proscrisul, Punhos de Aço, Sem Regras, Skaza, Žala, Αγώνας χωρίς έλεος, Збиток, Ущерб, スティーヴ・オースティン ザ・ダメージ, 鐵拳無敵
Director
Jeff King
Cast
Laura Vandervoort
Laura Vandervoort
Lynda Boyd
Paul Jarrett
Walton Goggins
Walton Goggins
Cast and Crew
Film rating

5.7
11 votes
5.7 IMDb
