Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2009
Online premiere
15 May 2011
World premiere
5 October 2009
Release date
|13 December 2009
|Australia
|
|
|8 October 2010
|South Africa
|
|
|24 October 2011
|South Korea
|
|
|10 September 2011
|Spain
|
|
|5 October 2009
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$4,000,000
Production
Nasser Group, North, Insight Film Studios, NGN Fighter Productions
Also known as
Damage, El daño, Agonas horis eleos, Cơn Cuồng Nộ, Damage - Der Schmerz hat einen neuen Namen, Dommages, Kahju, Lezúzva, Proscrisul, Punhos de Aço, Sem Regras, Skaza, Žala, Αγώνας χωρίς έλεος, Збиток, Ущерб, スティーヴ・オースティン ザ・ダメージ, 鐵拳無敵