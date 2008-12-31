Cast
Carmelo Galati
Carmelo Mancuso
Cast and Crew
Director
Marco Amenta
Writer
Marco Amenta, Sergio Donati, Gianni Romoli
Composer
Pasquale Catalano
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2008
World premiere
31 December 2008
Release date
|13 May 2009
|France
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|31 December 2008
|Italy
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Worldwide Gross
$534,411
Production
R&C Produzioni, Eurofilm, Roissy Films
Also known as
La siciliana ribelle, A Siciliana Rebelde, Buntowniczka z Sycylii, La sicilienne, Sisilialainen tyttö, The Sicilian Girl, Мятежная сицилийка, 運命に逆らったシチリアの少女