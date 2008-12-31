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Poster of The Sicilian Girl
6.9
Kinoafisha Films The Sicilian Girl
6.9

The Sicilian Girl

, 2008
Siciliana ribelle, La
Italy / Drama / 18+
Poster of The Sicilian Girl
6.9

Cast

Veronica D'Agostino
Rita
Gérard Jugnot
Gérard Jugnot
Judge
Paolo Briguglia
Francesco Casisa
Vito
Marcello Mazzarella
Marcello Mazzarella
Don Michele
Mario Pupella
Mario Pupella
Don Salvo
Lucia Sardo
Don Michele's wife
Carmelo Galati
Carmelo Mancuso
Roberto Bonura
Tano
Lollo Franco
Campisi
Primo Reggiani
Lorenzo
Director Marco Amenta
Writer Marco Amenta, Sergio Donati, Gianni Romoli
Composer Pasquale Catalano
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
World premiere 31 December 2008
Release date
13 May 2009 France
31 December 2008 Italy
Worldwide Gross $534,411
Production R&C Produzioni, Eurofilm, Roissy Films
Also known as
La siciliana ribelle, A Siciliana Rebelde, Buntowniczka z Sycylii, La sicilienne, Sisilialainen tyttö, The Sicilian Girl, Мятежная сицилийка, 運命に逆らったシチリアの少女

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Updated 12 November 2020
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