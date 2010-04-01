Cast
Yevgeny Voskresensky
Robert
Vladimir Episkoposyan
Filipp
Dmitrijus Denisiukas
Erik
Robertas Urbonas
Notarius
Cast and Crew
Composer
Vladimir Horunzhy, Vladimir Kripak
Film details
Country
Russia / Ukraine / Lithuania
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2009
World premiere
1 April 2010
Release date
|1 April 2010
|Russia
| Top Film Distribution
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|1 April 2010
|Belarus
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|1 April 2010
|Kazakhstan
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|11 November 2010
|USA
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|1 April 2010
|Ukraine
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Worldwide Gross
$199,218
Production
Baltic Film Group, Tanarm Pictures
Also known as
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