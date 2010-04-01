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Poster of Muzh moey vdovy
5.4
Muzh moey vdovy - Trailer
Kinoafisha Films Muzh moey vdovy
5.4

Muzh moey vdovy

, 2009
Muzh moey vdovy
Russia, Ukraine, Lithuania / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Muzh moey vdovy
5.4
Muzh moey vdovy - Trailer
Muzh moey vdovy  Trailer

Cast

Liubomiras Laucevicius
Liubomiras Laucevicius
Atkin
Dmitriy Nagiev
Dmitriy Nagiev
Albert
Antanas Surgailis
Aleksandr Semchev
Aleksandr Semchev
Shkaf
Marcin Mroczek
Dzhon
Vitaliy Khaev
Vitaliy Khaev
Gordon
Kamaliya
Anna
Yevgeny Voskresensky
Robert
Vladimir Episkoposyan
Filipp
Dmitrijus Denisiukas
Erik
Robertas Urbonas
Notarius
Director Leonid Gorovets
Writer Leonid Gorovets, Dmytro Holovkov, Vladimir Horunzhy, Garik Konn
Composer Vladimir Horunzhy, Vladimir Kripak
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Ukraine / Lithuania
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
World premiere 1 April 2010
Release date
1 April 2010 Russia Top Film Distribution
1 April 2010 Belarus
1 April 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
1 April 2010 Ukraine
Worldwide Gross $199,218
Production Baltic Film Group, Tanarm Pictures
Also known as
Muzh moey vdovy, Linksmoji nasle, My Widow's Husband, The Merry Widow, Муж моей вдовы, Чоловік моєї вдови

Film rating

5.4
Rate 12 votes
4.3 IMDb
Place in the rating
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Muzh moey vdovy - Trailer
Muzh moey vdovy Trailer
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