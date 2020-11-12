5.5Gun for Jennifer, A
A Gun for Jennifer, 1996
USA / Crime, Drama / 18+
Synopsis
A woman comes to New York City from Ohio to escape an abusive husband and gets entangled with murderous female vigilantes who prey on abusive men.
Cast
Tracy Dillon
Grace
Freida Hoops
Jesse
Sheila Schmidt
Trish
Beth Dodye Bass
Annie
Joe Pallister
Grady
Director Todd Morris
Writer Todd Morris, Deborah Twiss
Film details
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1996
World premiere 1 July 1997
Release date
|17 June 2010
|Russia
|Art Pictures Media
|17 June 2010
|Belarus
|1 July 1997
|Canada
|3 September 1997
|Germany
|17 June 2010
|Kazakhstan
|17 June 2010
|Ukraine
Budget $500,000
Production Independent Partners
Also known as
A Gun for Jennifer, Ствол для Дженнифер
Updated 12 November 2020
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