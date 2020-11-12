Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Gun for Jennifer
5.5
A Gun for Jennifer - Trailer
Kinoafisha Films A Gun for Jennifer
5.5

A Gun for Jennifer

, 1996
Gun for Jennifer, A
USA / Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of A Gun for Jennifer
5.5
A Gun for Jennifer - Trailer
A Gun for Jennifer  Trailer

Synopsis

A woman comes to New York City from Ohio to escape an abusive husband and gets entangled with murderous female vigilantes who prey on abusive men.

Cast

Deborah Twiss
Allison
Benja K. Thomas
Dt. Billie Perez
Rene Alberta
Becky
Veronica Cruz
Priscilla
Tracy Dillon
Grace
Freida Hoops
Jesse
Sheila Schmidt
Trish
Beth Dodye Bass
Annie
Joe Pallister
Grady
Arthur J. Nascarella
Lt. Rizzo
Director Todd Morris
Writer Todd Morris, Deborah Twiss
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1996
World premiere 1 July 1997
Release date
17 June 2010 Russia Art Pictures Media
17 June 2010 Belarus
1 July 1997 Canada
3 September 1997 Germany
17 June 2010 Kazakhstan
17 June 2010 Ukraine
Budget $500,000
Production Independent Partners
Also known as
A Gun for Jennifer, Ствол для Дженнифер

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Updated 12 November 2020

Film Trailers

All trailers
A Gun for Jennifer - Trailer
A Gun for Jennifer Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more