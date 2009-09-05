Film details
Country
Austria / France / Germany
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2009
Online premiere
26 March 2010
World premiere
5 September 2009
Release date
|1 July 2010
|Russia
| ЛеопАрт
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|11 September 2009
|Austria
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|1 July 2010
|Belarus
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|27 July 2011
|France
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|8 April 2010
|Greece
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|11 February 2010
|Italy
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|1 July 2010
|Kazakhstan
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|12 May 2011
|Portugal
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|13 April 2025
|Serbia
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|o.A.
|17 February 2011
|South Korea
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|All
|17 February 2010
|USA
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|1 July 2010
|Ukraine
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Budget
€2,000,000
Worldwide Gross
$2,947,270
Production
ARTE, Canal+, Coop99 Filmproduktion
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