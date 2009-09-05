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Poster of Lourdes
6.2
Lourdes - Trailer
Kinoafisha Films Lourdes
6.2

Lourdes

, 2009
Lourdes
Austria, France, Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Lourdes
6.2
Lourdes - Trailer
Lourdes  Trailer

Synopsis

In order to escape her isolation, wheelchair-bound Christine makes a life changing journey to Lourdes, the iconic site of pilgrimage in the Pyrenees Mountains.

Cast

Sylvie Testud
Sylvie Testud
Christine
Bruno Todeschini
Bruno Todeschini
Kuno
Gilette Barbier
Fr. Hartl
Gerhard Liebmann
Pater Nigl
Léa Seydoux
Léa Seydoux
Maria
Irma Wagner
Elina Löwensohn
Elina Löwensohn
Cécile
Linde Prelog
Frau Huber
Heidi Baratta
Frau Spor
Hubert Kramar
Herr Oliveti
Helga Illich
Frau Oliveti
Director Jessica Hausner
Writer Jessica Hausner
Cast and Crew

Film details

Country Austria / France / Germany
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2009
Online premiere 26 March 2010
World premiere 5 September 2009
Release date
1 July 2010 Russia ЛеопАрт
11 September 2009 Austria
1 July 2010 Belarus
27 July 2011 France
8 April 2010 Greece
11 February 2010 Italy
1 July 2010 Kazakhstan
12 May 2011 Portugal
13 April 2025 Serbia o.A.
17 February 2011 South Korea All
17 February 2010 USA
1 July 2010 Ukraine
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $2,947,270
Production ARTE, Canal+, Coop99 Filmproduktion
Also known as
Lourdes, Miraklet i Lourdes, Lurd, El milagro de Lourdes, Προσκύνημα στη Λούρδη, Лурд, ルルドの泉で, 奇蹟度假村, Λούρδη, لوردس, 奇迹度假村, لورد

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Updated 12 November 2020

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Lourdes - Trailer
Lourdes Trailer
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