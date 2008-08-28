Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Germany
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2008
Online premiere
29 August 2008
World premiere
28 August 2008
Release date
|6 August 2009
|Russia
| Другое кино
|
|6 August 2009
|Belarus
|
|
|28 August 2008
|Germany
|
|
|6 August 2009
|Kazakhstan
|
|
|6 August 2009
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$1,123,281
Production
Boje Buck Produktion, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Also known as
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, Robert Zimmermann és a szerelem, Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love, Robert Zimmermann se ve sorprendido por el amor, Запутались в любви