Poster of Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love
1 poster
Kinoafisha Films Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love

Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love

Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe 18+
Напомним о выходе в прокат
Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love - trailer
Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love  trailer
Country Germany
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2008
Online premiere 29 August 2008
World premiere 28 August 2008
Release date
6 August 2009 Russia Другое кино
6 August 2009 Belarus
28 August 2008 Germany
6 August 2009 Kazakhstan
6 August 2009 Ukraine
Worldwide Gross $1,123,281
Production Boje Buck Produktion, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Also known as
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, Robert Zimmermann és a szerelem, Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love, Robert Zimmermann se ve sorprendido por el amor, Запутались в любви
Director
Leander Haußmann
Cast
Tom Schilling
Tom Schilling
Maruschka Detmers
Julia Dietze
Peter Jordan
Aaron Le
Cast and Crew
Film rating

6.7
10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love - trailer
Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
