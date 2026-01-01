ПроизводствоEsperia Film Distributing Co. Inc., Grandi Film Storici
Другие названия
Il sogno di Butterfly, Himna ljubavi (Premijera Madame Butterfly), Madame Butterfly, Premiera Madame Butterfly, Butterfly, El sueño de Butterfly, Geishan lemmentarina, Le songe de Madame Butterfly, O Sonho de Butterfly, Pillangó kisasszony szerelme, Premiere der Butterfly, Premieren paa Butterfly, The Dream of Butterfly, Премьера Баттерфляй, Премьера Чио Чио-Сан
Рейтинг фильма
6.1
Оцените15 голосов
5.9IMDb
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