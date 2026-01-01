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6.1
Киноафиша Фильмы Чио-чио-сан
6.1

Чио-чио-сан

, 1939
Il sogno di Butterfly
Италия, Германия / мюзикл, драма, мелодрама / 18+
6.1

О фильме

Мелодрама из жизни оперной певицы. В главных ролях - звезды итальянской музыкальной сцены 30-х годов.

В ролях

Мария Чеботари
Madame Butterfly
Луиджи Альмиранте
Riccardo Belli
Фоско Джакетти
Harry Peters
Люси Энглиш
Anna Ranieri
Германа Паолиери
Mary Peterson
Renato Cialente
Гульельмо Барнабо
Carlo Lombardi
Miranda Bonansea
Giuseppe Pierozzi
Режиссер Кармине Галлоне
Сценарист Эрнст Маришка, Guido Cantini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Германия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 10 января 1939
Дата выхода
12 сентября 1939 Германия
23 июня 1941 Дания
11 ноября 1941 Испания
10 января 1939 Италия
1 марта 1941 Португалия
9 ноября 1948 СССР
12 февраля 1941 США
25 декабря 1939 Словения
1 апреля 1942 Франция
22 февраля 1940 Хорватия
28 августа 1940 Швеция
Производство Esperia Film Distributing Co. Inc., Grandi Film Storici
Другие названия
Il sogno di Butterfly, Himna ljubavi (Premijera Madame Butterfly), Madame Butterfly, Premiera Madame Butterfly, Butterfly, El sueño de Butterfly, Geishan lemmentarina, Le songe de Madame Butterfly, O Sonho de Butterfly, Pillangó kisasszony szerelme, Premiere der Butterfly, Premieren paa Butterfly, The Dream of Butterfly, Премьера Баттерфляй, Премьера Чио Чио-Сан

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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