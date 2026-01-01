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Poster of Halloween 4: The Return of Michael Myers
5.9
Kinoafisha Films Halloween 4: The Return of Michael Myers
5.9

Halloween 4: The Return of Michael Myers

, 1988
Halloween 4: The Return of Michael Myers
USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Halloween 4: The Return of Michael Myers
5.9

Cast

Donald Pleasence
Dr. Sam Loomis
Ellie Cornell
Rachel Carruthers
Danielle Harris
Danielle Harris
Jamie Lloyd
Beau Starr
Sheriff Ben Meeker
George P. Wilbur
Michael Myers
Sasha Jenson
Brady
Michael Pataki
Dr. Hoffman
Kathleen Kinmont
Kelly Meeker
Gene Ross
Earl
Carmen Filpi
Rev. Jackson P. Sayer
Director Dwight H. Little
Writer Dhani Lipsius, Larry Rattner, Benjamin Ruffner, Alan B. McElroy
Composer Alan Howarth
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1988
World premiere 21 October 1988
Release date
9 February 1989 Australia
21 June 1991 Brazil
9 May 1990 France
21 October 1988 Germany
3 November 1989 Great Britain
17 November 1989 Ireland
15 July 1990 Netherlands
30 June 1989 Spain
21 October 1988 USA
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $17,768,757
Production Trancas International Films
Also known as
Halloween 4: The Return of Michael Myers, Halloween 4, Halloween 4: El regreso de Michael Myers, Halloween 4 - Michael Myers kehrt zurück, Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса, Alla helgons blodiga natt 4, Alla helgons blodiga natt 4: Michael Myers Återkomst, Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers, Halloween 4 - O Regresso do Assassino, Halloween 4 : Le Retour de Michael Myers, Halloween 4: Die Rückkehr des Michael Myers, Halloween 4: Le retour de Michael Myers, Halloween 4: Návrat Michaela Myersa, Halloween 4: Návrat Michaela Myerse, Halloween 4: O Dia das Bruxas, Halloween 4: O Retorno de Michael Myers, Halloween IV: Powrót Michaela Myersa, Hellouin 4: Maykl Mayersin qayıdışı, I nyhta me tis maskes 4 - I epistrofi tou Michael Myers, Lễ Hội Kinh Hoàng 4: Sự Trở Lại Của Michael Myers, Maskernes nat 4, Noć veštica 4: Povratak Majkla Majersa, Noć vještica 4: Povratak Michaela Myersa, Xellouin 4: Maykl Mayersning qaytishi, Η νύχτα με τις μάσκες 4: Η επιστροφή του Michael Myers, Хелловін 4: Повернення Майкла Маєрса, Хелоуин 4: Завръщането на Майкъл Майърс, Хэллоуин 4: Майкл Майерстің оралуы, ハロウィン4 ブギーマン復活, 万圣节4, 捉鬼节4, 月光光心慌慌4, 月光光心慌慌4：煞回人間, Halloween 4 - The Return Of Michael Myers, Halloween 4 El Regreso de Michael Myers, ハロウィン 4 ブギーマン復活, Halloween IV, Halloween IV: The Return Of Michael Myers, ハロウィン4／ブギーマン復活

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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