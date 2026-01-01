Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Marriage
6.9
Kinoafisha Films Marriage
6.9

Marriage

, 1974
Mariage
France / Romantic / 18+
Poster of Marriage
6.9

Cast

Caroline Cellier
La jeune fille 1974
Rufus
Rufus
Henri Thierry
Marie Déa
La propriètaire
Bernard Le Coq
Bernard Le Coq
Le jeune homme 1974
Bulle Ogier
Bulle Ogier
Janine Thierry
Charles Gérard
Un ancien combattant
Harry Walter
1er résistant
Léon Zitrone
Lui-même
Gérard Dournel
L'ancien combattant
Germaine Lafaille
La femme du général Tremblay
Director Claude Lelouch
Writer Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven
Composer Francis Lai
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1974
World premiere 31 December 1974
Release date
31 December 1974 France
Production Les Films 13
Also known as
Mariage, Eine Ehe, El matrimonio, Il matrimonio, Małżeństwo, Marriage, Matrimónio, Evlilik

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Marriage

Us Two
Us Two Romantic, Crime
1979, Canada / France
6.0
La bonne année
La bonne année Romantic, Crime, Comedy
1973, France / Italy
7.0
Les uns et les autres
Les uns et les autres Musical, Drama
1981, France
7.0
L'aventure, c'est l'aventure
L'aventure, c'est l'aventure Adventure, Comedy
1972, France / Italy
6.0
Chacun sa vie et son intime conviction
Chacun sa vie et son intime conviction Romantic
2018, France
4.0
The Best Years of a Life
The Best Years of a Life Romantic
2019, France
7.0
And Now... Ladies and Gentlemen...
And Now... Ladies and Gentlemen... Romantic
2002, France / USA
5.0
A Man and a Woman
A Man and a Woman Romantic
1966, France
7.0
A Man and a Woman: 20 Years Later
A Man and a Woman: 20 Years Later Romantic, Drama
1986, France
5.0
Fire
Fire Romantic
2022, France
5.0
Salaud, on t'aime
Salaud, on t'aime Romantic, Drama, Comedy
2014, France
5.0
Beautiful Memories
Beautiful Memories Romantic, Drama
2001, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more