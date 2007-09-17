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6.9
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Rezerwat
6.9
Rezerwat
, 2007
Rezerwat
Poland / Comedy, Drama / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Similar
Filming locations
6.9
Cast
Sonia Bohosiewicz
Hanka B.
Marcin Kwaśny
Marcin Wilczynski
Grzegorz Palkowski
Grzes
Artur Dziurman
Mr. Roman
Violetta Arlak
Krysia
Tomasz Karolak
Rysiek - Hanka's boyfriend
Mariusz Drezek
Marek, Marcin's friend
Mikolaj Muller
Tadeusz Pakosz, photografer
Krzysztof Janczar
Kamienica's owner
Ryszard Chlebus
Monter 'Was'
Director
Lukasz Palkowski
Writer
Marcin Kwaśny
,
Lukasz Palkowski
Composer
Sebastian Krajewski
Cast and Crew
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2007
World premiere
17 September 2007
Release date
11 January 2008
Poland
17 September 2007
USA
Worldwide Gross
$440,455
Production
Paisa Films
Also known as
Rezerwat, Rezervatia, Rezervátum, Резервация, Preserve
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Film rating
6.9
Rate
15
votes
6.8
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Showtimes
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