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6.9
Kinoafisha Films Rezerwat
6.9

Rezerwat

, 2007
Rezerwat
Poland / Comedy, Drama / 18+
6.9

Cast

Sonia Bohosiewicz
Hanka B.
Marcin Kwaśny
Marcin Wilczynski
Grzegorz Palkowski
Grzes
Artur Dziurman
Mr. Roman
Violetta Arlak
Krysia
Tomasz Karolak
Rysiek - Hanka's boyfriend
Mariusz Drezek
Marek, Marcin's friend
Mikolaj Muller
Tadeusz Pakosz, photografer
Krzysztof Janczar
Kamienica's owner
Ryszard Chlebus
Monter 'Was'
Director Lukasz Palkowski
Writer Marcin Kwaśny, Lukasz Palkowski
Composer Sebastian Krajewski
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
World premiere 17 September 2007
Release date
11 January 2008 Poland
17 September 2007 USA
Worldwide Gross $440,455
Production Paisa Films
Also known as
Rezerwat, Rezervatia, Rezervátum, Резервация, Preserve

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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