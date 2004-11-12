Menu
Poster of Stories of Lost Souls
IMDb Rating: 5.2
Kinoafisha Films Stories of Lost Souls

Stories of Lost Souls

Stories of Lost Souls 18+
Country Great Britain / USA / Argentina / Australia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
World premiere 12 November 2004
Release date
3 February 2005 Russia 16+
3 February 2005 Kazakhstan
12 November 2004 USA
3 February 2005 Ukraine
Also known as
Stories of Lost Souls, Historias de almas perdidas, Almas perdidas, Eltévedt lelkek, Historie zagubionych dusz, Kadonneet sielut, Lost souls, Suflete pierdute, Таємниці заблудлих душ, Тайны заблудших душ, ロスト・ストーリー　現代の奇妙な物語
Director
Illeana Douglas
Deborra-Lee Furness
Cast
Paul Bettany
Paul Bettany
Cate Blanchett
Keira Knightley
Hugh Jackman
Cast and Crew
6.1
5.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
