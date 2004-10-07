Cast
Eileen Eilender
Susanne jung 1
Cast and Crew
Director
Sherry Hormann
Writer
Benedikt Gollhardt
Composer
Martin Todsharow
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2004
World premiere
7 October 2004
Release date
|11 May 2006
|Russia
| Екатеринбург Арт
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|11 May 2006
|Belarus
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|7 October 2004
|Germany
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|11 May 2006
|Kazakhstan
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|11 May 2006
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$1,140,909
Production
Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsanstalt (FFA)
Also known as
Männer wie wir, Balls, Guys and Balls, Doppio fallo, Faceci jak my, Lattenknaller, Lattenknaller - Männer wie wir, Забойный футбол, 像我們這樣的男人們