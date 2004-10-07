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Poster of Guys and Balls
6.3
Kinoafisha Films Guys and Balls
6.3

Guys and Balls

, 2004
Manner wie wir
Germany / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Guys and Balls
6.3

Cast

Maximilian Brückner
Maximilian Brückner
Ecki
Lisa Maria Potthoff
Lisa Maria Potthoff
Susanne
Dietmar Bär
Vater
Rolf Zacher
Mariele Millowitsch
David Rott
Christian Berkel
Christian Berkel
Charly Hübner
Charly Hübner
Markus John
Andreas Schmidt
Andreas Schmidt
Saskia Vester
Mutter
Eileen Eilender
Susanne jung 1
Director Sherry Hormann
Writer Benedikt Gollhardt
Composer Martin Todsharow
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2004
World premiere 7 October 2004
Release date
11 May 2006 Russia Екатеринбург Арт
11 May 2006 Belarus
7 October 2004 Germany
11 May 2006 Kazakhstan
11 May 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,140,909
Production Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsanstalt (FFA)
Also known as
Männer wie wir, Balls, Guys and Balls, Doppio fallo, Faceci jak my, Lattenknaller, Lattenknaller - Männer wie wir, Забойный футбол, 像我們這樣的男人們

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023
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