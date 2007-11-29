Menu
Country Italy
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2008
Online premiere 21 November 2008
World premiere 29 November 2007
Release date
30 April 2008 Czechia
29 April 2010 Denmark 7
2 April 2008 France
4 September 2008 Germany 6
9 September 2010 Greece
29 November 2007 Italy
19 December 2008 Spain
2 April 2008 USA PG
Worldwide Gross $16,688,332
Production Brain Zoo Studios, Rai Fiction, Rainbow CGI
Also known as
Winx Club: Il segreto del Regno Perduto, Club Winx: El secreto del reino perdido, Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom, Klub Winx - Tajemnica Zaginionego Królestwa, Magija Vinks: Tajna izguljenog kraljevstva, Winx - O Segredo do Reino Perdido, Winx Club - Das Geheimnis des verlorenen Königreichs, Winx club - det fortabte kongerige, Winx Club - Hemligheternas slott, Winx club - Salaisuuksien linna, Winx club en het geheim van het verloren rijk, Winx Club, el secreto del reino perdido, Winx Club: El secreto del reino perdido, Winx Club: Kayıp Krallığın Sırrı, Winx Club: Kongerikets Hemmelighet, Winx Club: le secret du royaume perdu, Winx Club: O Segredo do Reino Perdido, Winx Club: Tajna izgubljenog kraljevstva, Winx club: To mystiko tou hamenou vasileiou, Winx Club: Výprava do strateného kráľovstva, Winx Club: Výprava do ztraceného království, Winx Klub: Az elveszett királyság titka, Winx Клуб: Тайна затерянного королевства, Winx: El secret del regne perdut, Клуб Вінкс: Таємниця загубленого королівства, Уинкс клуб: Тайната на изгубеното кралство, ウィンクス・クラブ: 失われた王国の秘密
Director
Iginio Straffi
Cast
Letizia Ciampa
Kris Kent
Perla Liberatori
Katie McGovern
Katie McGovern
Cast and Crew
Winx Club 3D: Magical Adventure 6.8
Winx Club 3D: Magical Adventure (2010)
Winx Club: The Mystery of the Abyss 5.3
Winx Club: The Mystery of the Abyss (2014)

Cartoon rating

5.8
Rate 13 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom / Winx club - Il segreto del regno perduto - trailer
Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom / Winx club - Il segreto del regno perduto Trailer
All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom / Winx club - Il segreto del regno perduto
