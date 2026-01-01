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6.4
Kinoafisha Films Bilet powrotny
6.4

Bilet powrotny

, 1979
Bilet powrotny
Poland / Drama / 18+
6.4

Cast

Janusz Andrzejewski
Marek, syn Antoniny
Henryk Bąk
Józef, wuj Antoníny
Leszek Herdegen
Pierre
Zofia Saretok
Zoska, siostra Antoniny
Anna Seniuk
Antonina
Janusz Klosinski
Majster
Janusz Paluszkiewicz
Gosc na weselu
Andrzej Wasilewicz
Gosc na weselu
Henryk Dudzinski
sasiad Antoniny
Stanislaw Gawlik
Stanislaw Gawlik
Gosc na weselu
Director Ewa Petelska, Czeslaw Petelski
Writer Jerzy Stefan Stawinski
Composer Jerzy Maksymiuk, Jerzy Maksymiuk
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1979
World premiere 15 January 1979
Release date
15 January 1979 Poland
Production Zespol Filmowy "Iluzjon"
Also known as
Bilet powrotny, Retúrjegy, Return Ticket, Rückfahrkarte

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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