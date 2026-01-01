Cast
Janusz Andrzejewski
Marek, syn Antoniny
Henryk Bąk
Józef, wuj Antoníny
Zofia Saretok
Zoska, siostra Antoniny
Janusz Paluszkiewicz
Gosc na weselu
Andrzej Wasilewicz
Gosc na weselu
Henryk Dudzinski
sasiad Antoniny
Cast and Crew
Director
Ewa Petelska, Czeslaw Petelski
Writer
Jerzy Stefan Stawinski
Composer
Jerzy Maksymiuk, Jerzy Maksymiuk
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1979
World premiere
15 January 1979
Production
Zespol Filmowy "Iluzjon"
Also known as
Bilet powrotny, Retúrjegy, Return Ticket, Rückfahrkarte