Cast
Julio Alemán
Juan del Diablo
Antonio Bravo
Sr. Presidente del juicio
Angélica María
Mónica Molnar
José Baviera
Don Tomás, señor gobernador
Sara Guasch
Doña Catalina
Rafael Llamas
Capitán Francisco Cañas Marín
Cast and Crew
Director
Tito Davison
Writer
Caridad Bravo Adams, Edmundo Báez, Tito Davison
Composer
Gustavo César Carrión
Film details
Country
Mexico
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1968
World premiere
22 August 1968
Production
Clasa Films Mundiales
Also known as
Corazón salvaje, Amor Selvagem, Divlje srce, O Aventureiro da Jamaica, Дикое сердце, 冷酷的心