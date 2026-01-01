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Poster of Corazón salvaje
6.3
Kinoafisha Films Corazón salvaje
6.3

Corazón salvaje

, 1968
Corazón salvaje
Mexico / Romantic, Adventure, Drama / 18+
Poster of Corazón salvaje
6.3

Cast

Tere Velázquez
Julio Alemán
Juan del Diablo
Manuel Gil
Renato
Antonio Bravo
Sr. Presidente del juicio
Angélica María
Mónica Molnar
Beatriz Baz
Doña Sofía
Miguel Maciá
Don Noel
José Baviera
Don Tomás, señor gobernador
Sara Guasch
Doña Catalina
Sandra Chávez
Janina
Rafael Llamas
Capitán Francisco Cañas Marín
Director Tito Davison
Writer Caridad Bravo Adams, Edmundo Báez, Tito Davison
Composer Gustavo César Carrión
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1968
World premiere 22 August 1968
Release date
22 August 1968 Mexico
Production Clasa Films Mundiales
Also known as
Corazón salvaje, Amor Selvagem, Divlje srce, O Aventureiro da Jamaica, Дикое сердце, 冷酷的心

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.3 IMDb
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