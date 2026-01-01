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6.3
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Фильмы
Дикое сердце
6.3
Дикое сердце
, 1968
Corazón salvaje
Мексика / мелодрама, приключения, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.3
В ролях
Тереса Веласкес
Хулио Алеман
Juan del Diablo
Мануэль Гил
Renato
Антонио Браво
Sr. Presidente del juicio
Анхелика Мария
Mónica Molnar
Beatriz Baz
Doña Sofía
Miguel Maciá
Don Noel
Хосе Бавьера
Don Tomás, señor gobernador
Сара Гуаш
Doña Catalina
Sandra Chávez
Janina
Rafael Llamas
Capitán Francisco Cañas Marín
Режиссер
Тито Дависон
Сценарист
Каридад Браво Адамс
,
Edmundo Báez
,
Тито Дависон
Композитор
Густаво Сесар Каррион
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
22 августа 1968
Дата выхода
22 августа 1968
Мексика
Производство
Clasa Films Mundiales
Другие названия
Corazón salvaje, Amor Selvagem, Divlje srce, O Aventureiro da Jamaica, Дикое сердце, 冷酷的心
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
13
голосов
6.3
IMDb
Отзывы о фильме
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