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Poster of Stepmom
7.3
Kinoafisha Films Stepmom
7.3

Stepmom

, 1973
Machekha
USSR / Romantic / 18+
Poster of Stepmom
7.3

Cast

Tatiana Doronina
Tatiana Doronina
Shura Olevantseva
Leonid Nevedomsky
Pavel Olevantsev
Yelena Kosteryova
Sveta Olevantseva
Aleksandr Dalyokiy
Yurka Olevantsev
Nadezhda Fedosova
Anfisa Vasilayevna
Aleksandr Samoylov
Aleksandr Samoylov
Viktor Vikentyevich
Tamara Sovchi
Polina
O. Antipyuk
Aleksey Bakhar
Lyosha
Marina Gavrilko
tyotka Darya
Director Oleg Bondarev
Writer Mariya Khalfina, Edgar Smirnov
Composer Grigori Ponomarenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1973
World premiere 10 October 1973
Release date
10 October 1973 Russia
3 May 1974 Finland
28 November 1974 Hungary
18 February 1974 Japan
26 May 1974 Poland
10 October 1973 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Machekha, A mostohaanya, Äitipuoli, Die Stiefmutter, Macocha, The Stepmother, Мачеха, おかあさん, Мачуха, Mačecha

Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.3 IMDb
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