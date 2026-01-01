Cast
Leonid Nevedomsky
Pavel Olevantsev
Yelena Kosteryova
Sveta Olevantseva
Aleksandr Dalyokiy
Yurka Olevantsev
Nadezhda Fedosova
Anfisa Vasilayevna
Marina Gavrilko
tyotka Darya
Cast and Crew
Director
Oleg Bondarev
Writer
Mariya Khalfina, Edgar Smirnov
Composer
Grigori Ponomarenko
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1973
World premiere
10 October 1973
Release date
|10 October 1973
|Russia
|
|
|3 May 1974
|Finland
|
|
|28 November 1974
|Hungary
|
|
|18 February 1974
|Japan
|
|
|26 May 1974
|Poland
|
|
|10 October 1973
|USSR
|
|
Production
Mosfilm
Also known as
Machekha, A mostohaanya, Äitipuoli, Die Stiefmutter, Macocha, The Stepmother, Мачеха, おかあさん, Мачуха, Mačecha