Cast
Erich von Stroheim
Marson
André Roanne
Le Lt. Français
Cast and Crew
Director
Fyodor Otsep
Writer
Jean Stelli, Jacques Companéez, Hans Jacoby, Ernst Neubach
Composer
Paul Dessau, C.P. Simon
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1938
World premiere
1 April 1938
Production
Gloria-Film GmbH, Ciné-Alliance, Les Films Osso
Also known as
Gibraltar, Allarme a Gibilterra, Gibraltár, Givraltar, Im Netz der Spionin, It Happened in Gibraltar, Tánger, Сети шпионажа, 裏切者（1938）