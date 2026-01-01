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Poster of Gibraltar
7.0
Kinoafisha Films Gibraltar
7.0

Gibraltar

, 1938
Gibraltar
France / Drama, War / 18+
Poster of Gibraltar
7.0

Cast

Erich von Stroheim
Marson
Abel Jacquin
Frank Lloyd
Viviane Romance
Mercédès
Roger Duchesne
Robert Jackson
Yvette Lebon
Maud Wilcox
Jean Périer
Col. Wilcox
André Roanne
Le Lt. Français
Philippe Richard
Henri Crémieux
Jacques Henley
Director Fyodor Otsep
Writer Jean Stelli, Jacques Companéez, Hans Jacoby, Ernst Neubach
Composer Paul Dessau, C.P. Simon
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1938
World premiere 1 April 1938
Release date
1 April 1938 France
Production Gloria-Film GmbH, Ciné-Alliance, Les Films Osso
Also known as
Gibraltar, Allarme a Gibilterra, Gibraltár, Givraltar, Im Netz der Spionin, It Happened in Gibraltar, Tánger, Сети шпионажа, 裏切者（1938）

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6 IMDb
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