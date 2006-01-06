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Poster of Grandma's Boy
6.4
Kinoafisha Films Grandma's Boy
6.4

Grandma's Boy

, 2006
Grandma's Boy
USA / Comedy / 18+
Poster of Grandma's Boy
6.4

Cast

Allen Covert
Alex
Doris Roberts
Grandma Lilly
Shirley Knight
Shirley Knight
Bea
Linda Cardellini
Linda Cardellini
Samantha
Frank Coraci
Frank Coraci
Peter Dante
Dante
Jonah Hill
Jonah Hill
Barry
Jonathan Loughran
Katherine Ann McGregor
Kevin Nealon
Mr. Cheezle
Rob Schneider
Rob Schneider
David Spade
David Spade
Director Nicholaus Goossen
Writer Nick Swardson, Barry Wernick, Allen Covert
Composer Waddy Wachtel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
World premiere 6 January 2006
Release date
16 February 2006 Russia Вест
16 February 2006 Belarus
7 March 2007 France
7 March 2007 Germany
6 January 2006 Great Britain
16 February 2006 Kazakhstan
15 February 2006 Philippines
11 May 2006 Portugal
6 January 2006 USA
9 March 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $6,566,277
Production Twentieth Century Fox, Level 1 Entertainment, Happy Madison Productions
Also known as
Grandma's Boy, A nagyi szeme fénye, Babcisynek, Bakin dečko, Cocco di nonna, Crazy Party, El rey del mando, Král videoher, Le garçon à mamie, Nana's Boy, O Matulão da Vovó, O Queridinho da Vovó, Play Boy: el rey del mando, Seneles berniukas, Συγκάτοικοι στην τρέλα, Бабусин хлопчик, Мальчик на троих, Момчето на баба, 그랜드마 보이, 賴家宅男, El rey del mando (Grandma's Boy), Хлопчик на трьох, Playboy: el rey del mando

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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