ProductionTwentieth Century Fox, Level 1 Entertainment, Happy Madison Productions
Also known as
Grandma's Boy, A nagyi szeme fénye, Babcisynek, Bakin dečko, Cocco di nonna, Crazy Party, El rey del mando, Král videoher, Le garçon à mamie, Nana's Boy, O Matulão da Vovó, O Queridinho da Vovó, Play Boy: el rey del mando, Seneles berniukas, Συγκάτοικοι στην τρέλα, Бабусин хлопчик, Мальчик на троих, Момчето на баба, 그랜드마 보이, 賴家宅男, El rey del mando (Grandma's Boy), Хлопчик на трьох, Playboy: el rey del mando